Ya no es el menor

Ciudad de México.– La llegada de Sergio Omar Gastelum para la segunda temporada de 2018, fue primordial para que los Guerreros de Oaxaca, que culminaron en la última posición de la Zona Sur en la campaña primaveral, llegaran en la otoñal a la segunda Serie del Rey en su historia.

Y fue eliminando a los Diablos Rojos del México, en la Serie de Campeonato de Zona, que la Tribu Zapoteca se coló a la pelea por el título, que a la postre perderían en seis juegos ante los Sultanes de Monterrey.

Los juegos ante La Pandilla Escarlata estuvieron envueltos en la polémica, pues había quienes afirmaban, antes de disputarse los encuentros, que los capitalinos serían los beneficiados, pues al pertenecer ambas escuadras al mismo dueño, el C.P. Alfredo Harp Helú, éste apoyaría que Los Pingos avanzarán a la pelea por la Copa Zaachila, por primera vez en cuatro años.

Este estigma de ser el hermano menor del México terminó por enterrarse con el pase de los oaxaqueños a la Serie del Rey.

“Sí así es, los muchachos se dieron cuenta de que están aptos para hacer el trabajo, de que no se les ha brindado la oportunidad, es otro tema, pero hoy por hoy saben que están listos para competir con cualquiera”, dice en entrevista para Grupo Cantón, el propio Sergio Omar Gastelum, quien considera que el hecho de contar con peloteros, con pasado escarlata y que no se quedaron en la organización capitalina como: Efrén Delgado, Hans Wilson, Michael Choice, Julián Ornelas, Oziel Flores y Omar Meza entre otros, es una motivación para demostrar que son jugadores de nivel.

“Sí así es, todos tenemos sentimientos, a nadie nos gusta que nos toquen el orgullo y cuando tú tocas esa parte, le sacas un extra al jugador, en lo mental, en lo físico, y para nosotros, que mejor que estén de nuestro lado y puedan enfrentarse con un extra a cualquier equipo”, detalla El Güero, como es conocido el manejador de los bélicos.

POR TODO

La base de jugadores nacionales que llevaron a la Tribu a la pasada Serie del Rey encabezada por Julián Ornelas, Samar Leyva, Efrén Delgado, Carlos Félix y Ruddy Acosta se mantiene para este 2019, situación que aprovechará Gastelum para ahora sí, conquistar el cetro.

Sí así es, el lema para esta temporada es el campeonato, no hay otra meta respecto a Guerreros, tenemos que levantar esta copa este año, hemos trabajado muy fuerte para poder lograr ese sueño y eso me da la tranquilidad a mí, de decir estas palabras, de poder gritar ante cualquiera que estamos para un campeonato.

“Sin duda, para mí es una tranquilidad enorme el poder contar con la base del año pasado, sé lo que me puede dar cada muchacho, los conozco a la perfección, sé dónde, cuándo y cómo sacarle el mejor provecho posible, sé también abordarlos en el aspecto sentimental, el poder hablarles, cómo dirigirme, en qué momento y eso para mí no tiene precio, se va dando día a día”.

EXPERIENCIA

Aunado a esto, Guerreros se reforzó con Eury Pérez, Michael Choice y Diego Goris a la ofensiva, así como con Esmil Rogers y, Miguel Socolovich en la lomita, para alcanzar la meta trazada por Gastelum, lo que convierte a la novena de Oaxaca en un rival a considerar.

“La base mexicana que tenemos ya no es tan joven, ya tienen esa experiencia y las edades adecuadas para enfrentar cualquier tipo de situación, eso para nosotros es un plus, para mí como manager, como cabeza de grupo de Guerreros me hace las cosas más fáciles.

“Ahora imagínate, con la base que tenemos y ellos que vienen a respaldar a los que tenemos, va a ser un plus bastante grande, cosas de las que carecimos el año pasado, ellos vienen a suplirlas y por ende nos hace un rival muy contundente”, finaliza Gastelum.