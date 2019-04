Planea documental

Convertida en una mujer empoderada que no le teme a nada, Edith Márquez, no descarta la posibilidad de hacer para sus fans un documental de su día a día. En exclusiva para Grupo Cantón la baladista, que este próximo 18 de mayo presentará en la Arena Ciudad de México lo mejor de su repertorio y lo nuevo de su disco Contigo, explicó los detalles.

“Tengo muchas ganas de hacer un documental de lo que vivo, el día a día, eso es lo que a la gente más le gusta. De pronto nos encontramos en lugares en donde nosotros como artistas vivimos mil cosas maravillosas, quiero que mi público vea esa parte humana, donde me comunico con mis hijos todo el tiempo, en donde les llamo a mis padres, despertando, cuando estoy en el tráfico. Eso me llama la atención, porque el público no lo tiene tan presente, piensan que a los artistas nada les pasa, ganan mucho dinero, pero no es así, la vida de un artista es igual de difícil que la de cualquier persona”, dijo.