Heredera del mal

Luego de estar haciendo papelitos de “niña bien” en sus producciones, a la expareja de Diego Luna, le ha dado por tomar papeles más agresivos y siniestros. Para muestra basta un botón, y es que hace unos días, Camila inició las grabaciones de la cinta de terror La herencia del mal (una historia de Cinépolis Producciones dirigida por Rodrigo Fiallega), en donde su personaje Carmen vive experiencias siniestras.

“Decido unirme a este proyecto porque nunca había hecho una película de suspenso. Pero también porque leí el guion y me pareció muy interesante la decisión de tener este personaje sola la mayor parte del tiempo. Me intrigaba qué va a pasar con esta chica, a dónde la va a llevar este guion”, comentó Sodi a los medios de comunicación.

La actriz consideró que no fue nada fácil agarrar el personaje: “Mi personaje es fuerte, porque le pasa algo muy feo, que es lo que la incita a tomar este camino y la lleva a esta casa en la colina en donde hubo un exorcismo. Fue muy difícil, había momentos en donde no podía parar de llorar, me metí en un lugar muy oscuro”, dijo asombrada.