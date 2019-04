Acepta cirugías y tratamientos

En exclusiva para GRUPO CANTÓN, Adrián Cué, conductor de Enamorándonos, de TV Azteca, reconoció sin tapujos que se ha hecho cirugías y muchos tratamientos en la cara y que ya no se ve igual que cuando tenía 17 años y formaba parte del grupo juvenil Mercurio.

“Por supuesto que no me molesta, nadie se ve igual a los 17 que a los 38. Yo estoy contento y feliz con mi evolución y eso es un cúmulo de muchas cosas. Sí me he hecho cirugías, la nariz me la operé en algún momento. Soy amante de los tratamientos para la piel, para las arrugas y todas las cosas que se puedan hacer para un bien común; creo que hay que ser conscientes de lo que uno va haciendo, pero yo no estoy peleado con la tecnología, al contrario”, reveló.

A pesar de los múltiples tratamientos que se hace en la cara, Adrián es responsable y tiene conocimiento sobre lo que se inyecta en el cuerpo.

“Creo que uno debe ser consciente con las cosas que usa y de dónde provienen y de investigar y saber todo sobre esas sustancias”, comentó.

A pesar de los cambios físicos que son evidentes en su persona, aseguró que el principal cambio que ha tenido es interno.

“Los cambios no son físicos, los cambios son internos, cuando uno va por la vida tratando de evolucionar como ser humano, cuando uno se construye desde el interior, creo que los cambios físicos pasan a ser una consecuencia de lo que uno es como persona, y eso es maravilloso”, finalizó el conductor.