VIDEO; Mueren dos niños al caer de juego inflable que levantó un tornado

China.- Un tornado arribó el domingo sorpresivamente a un parque de diversiones, haciendo volar por los aires un castillo inflable con varios niños dentro, informó la agencia Xinhua.

El incidente tuvo lugar en un parque de la ciudad china de Zhengzhou, capital de la provincia central china de Henan, donde una fuerte ráfaga de viento sopló un castillo hinchable en uno de los patios de recreo, lo que resultó en un caos.

Como consecuencia, dos de los niños que quedaron atrapados en el interior murieron y otros 18 sufrieron lesiones con diversos grados de gravedad.

“En la tarde de hoy, alrededor de las 3 p.m. (hora local), una ráfaga de arena de repente explotó frente a nosotros, muy arriba”, dijo un testigo local, citado por el diario local China Daily.

Update: 2 Children dead and other 18 children injured after a #cyclone flipped over and carried away a inflatable bouncer in central China's Henan Province Sunday. The cyclone wreaked havoc in Yucheng County at around 3 p.m. The injured were rushed to hospitals for treatment. pic.twitter.com/VijcNCiG48

— People's Daily, China (@PDChina) March 31, 2019