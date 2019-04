Reconoce que tener escándalo da fama

Ninel Conde es una mujer polémica rodeada por el escándalo, profundamente cristiana, trabajadora, muy disciplinada en todas sus actividades (incluyendo el ejercicio físico cultural), es sensible y con una actitud permanente a la defensiva, pero su esfuerzo es evidente con el trabajo constante que tiene y que ha logrado un sitio en la historia del entretenimiento popular.

-¿LA FAMA QUE BENEFICIOS, PROBLEMAS O SATISFACCIONES TE DA?

“¿Beneficios? Ser reconocida, ciertos privilegios en lugares o situaciones, el cariño de la gente que te admira, y que todo mundo te conozca y el poder hacer lo que me gusta, cantar, dar shows y aparte te pagan, y cosas en contra que tu vida privada es pública, que te inventan chismes”.

-¿PERO TE ACOSTUMBRAS?

“No, nunca te terminas de acostumbrar”.

-¿HAS TENIDO ALGUNOS CONTRATIEMPOS? ¿ACOSOS? ¿PROPUESTAS DE SEXO?

“No, gracias a Dios no”.

-¿NUNCA? ¿O SEA QUE TU BELLEZA HA PASADO INADVERTIDA PARA TODOS?

“No lo sé, pero gracias a Dios no ha pasado y me he dado a respetar, pero así que me digan ‘órale, vas y te doy y me das’, la verdad no”.

-¿NO LO HARÍAS POR NADA DEL MUNDO?

“Me ofende la pregunta mi querido Chucho”.

-NINEL ERES UNA ARTISTA FAMOSA, NO VEO LA OFENSA, PERO SI TÚ LO CONSIDERAS ASÍ, TE DOY MIS DISCULPAS…

“No, pero es que si me sentí como ups. Si hubiera hecho eso que tú dices, ya estaría viviendo en Europa. Mejor te hablo de mis planes actorales y musicales: Horacio Palencia me escribió una cumbia latina que esta padrísima. Estamos por meter voz y sacar el nuevo tema. Como actriz voy a estar en la séptima temporada de El señor de los Cielos, que se estrenará en junio. Ya estuve en la temporada 6 y fue muy bonito”. Continúa Ninel: “Es una manera muy distinta de hacer televisión a las telenovelas convencionales y a mis presentaciones. Tengo mucho trabajo, estoy ahorita también en una cuarta temporada de la obra Cleopatra metió la pata, en el Teatro Silvia Pinal. Tenemos gran elenco, está Alejandro Suarez, Gabriel Soto, y muchos comediantes que hacen que la gente se divierta mucho. Las funciones son viernes, sábado y domingo”.

-¿QUÉ PERSONAJE VAS A HACER EN EL SEÑOR DE LOS CIELOS?

“El mismo de la sexta temporada. Me toca compartir escena con Robinson Díaz, que es Milton Jiménez El cabo, y mi personaje se llama Evelina. Es muy interesante, me gusta muchísimo”.

-¿QUÉ HACE EVELINA EN LA HISTORIA, PARA LA GENTE QUE NO LO CONOCE?

“Es una mujer que se iba a casar con un pastor, pero El cabo propició que el pastor falleciera ahora comenzó a conquistarla, la enamora y se vuelven pareja”.

-AHORA HÁBLAME DE TU PAPEL COMO MADRE, ¿CUÁNTOS HIJOS TIENES?

“Dos, Sofía (21 años) y Emmanuel (4 años)”. -¿CÓMO LOS EDUCAS? “Les inculco el amor y la fe en Dios, como lo hizo mi madre conmigo”.

-¿TÚ ERES CRISTIANA?

“Sí. Lo nuestro no es una religión, es una relación con Dios y más que otra cosa, es conocer de él y conocer su palabra”.

-¿HASTA QUÉ PUNTO TE HA SERVIDO ESA FE, ESA PALABRA?

“Pues me ha permitido seguir adelante, seguir de pie y trabajando”.

-¿TU FAMILIA ERA CATÓLICA?

“No, mis papás eran cristianos”.

-AHORA COMO MADRE, ¿QUÉ TIEMPO PASAS CON TU BEBÉ?

“El mayor tiempo posible, de hecho mis actividades entre semana son hasta las 3:30 de la tarde. Cuando no tengo que ir a un show o presentación administro mi tiempo para que a esa hora se acaben las actividades, y vaya a recoger a mi bebé. Me dedico a disfrutarlo, a estar con él, y pues a ser mamá, que es una de las grandes bendiciones de la vida”.

-¿TÚ CREES QUE LE FALTE LA FIGURA PATERNA?

“No, porque no la tiene”.