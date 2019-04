Pide pago de regalías

Marlene Favela se queja de que no recibe regalías por parte de A.N.D.A. por la explotación de la telenovela Gata salvaje, y es que la actriz asegura que este melodrama es el que más la ha llevado a ser reconocida en la Unión Europea.

“De esta telenovela no recibo nada de regalías y es la que circula por todo el mundo, la gente me ubica por Gata salvaje, y curiosamente es en México donde solo me retienen esas regalías… Nunca me han pagado regalías de Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Argentina, Honduras y bueno, ni hablemos de la Unión Europea… Se me hace injusto que no me paguen de un trabajo que hice con orgullo”, platicó.

La actriz asegura que por muchos años ha buscado explicaciones por parte de la ANDA, pero no ha recibido noticias buenas.

“Pues mira, me dicen que cuando se hizo no habían acuerdos con novelas de Estados Unidos, porque esa la grabamos en ese país, pero ha sido una historia que me ha llevado a dar con otros países… La verdad es que si me gustaría que me pagaran y me gustaría checarlo bien, aunque ya han pasado muchos años y no veo ninguna respuesta”, dijo.