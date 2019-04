México no detendrá caravana de migrantes: Gobierno

Las caravanas de migrantes centroamericanos “son una realidad, no un mito, por más que digan que no, es una auténtica realidad”, advirtió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al señalar que México no detendrá a los migrantes, los regulará.

Entrevistada luego de dar posesión a Plácido Humberto Morales Vázquez como presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sostuvo que el presidente Donald Trump puede hacer lo que guste, mientras, México debe regular y garantizar la seguridad de esas personas.

Sin mencionar a la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, quien el fin de semana desmintió la idea de la Caravana Madre, Sánchez Cordero dijo que “por más que quieran negarlo, las caravanas son parte de la nueva realidad migratoria, y basta ver las imágenes”.

Aseguró que México, en lugar de contenerlos, los regulará, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en la instrucción de registrar a todos los migrantes por razones de derechos humanos, empezando por su derecho a la identidad.

Respecto a la amenaza del presidente de Estados Unidos de que cerrará su frontera en represalia de que México no ha contenido los flujos de migrantes, insistió en que “el presidente Trump es el presidente Trump; nosotros tenemos que regular nuestra frontera”.