Ésta será la nueva voz de Chucky el muñeco diabólico

México.- El famoso confesó que no puede esperar para interpretar a un personaje tan icónico de una manera nunca antes vista.

En este nuevo filme del muñeco diabólico, se actualizará al personaje y le incorporarán inteligencia artificial. Entre los actores principales se encuentran Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry y Tim Matheson.

"People let me tell you 'bout my best friend…"🎶

The wicked fun begins when @ChildsPlayMovie is unleashed in theaters: Friday, June 21st 2019. #SoLuckyImChucky 🤪 @MGM_Studios @OrionPictures pic.twitter.com/ExOYuwj9sP

