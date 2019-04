Desaparece alcalde 30 mdp para mercado

Habían sido etiquetados por la anterior administración para reconstruir el centro de abasto; Carlos Acosta dicen que no hay tal

El alcalde de Xochimilco, Carlos Acosta, acusó a la administración pasada del Gobierno de la Ciudad, de no dejar los más de 30 millones de pesos para la reconstrucción del mercado de San Gregorio, pero los locatarios denunciaron a este diario que el funcionario hizo perdedizo el dinero afectando a más de 150 comerciantes que se quedaron sin sus locales desde hace casi dos años por el sismo del 2017.

La Comisión de vendedores, representados por Raúl Negrete Hernández, denunció a Grupo Cantón que además de asegurar que los 30 millones ya no estaban en las arcas de la alcaldía, sin consultar a los propietarios de un espacio en ese centro de abasto, el morenista autorizó un proyecto de reconstrucción beneficiando a familiares de su director Jurídico y de Gobierno, Guerrero de la Cruz Clavel.

“Las cosas se han hecho muy mal por parte del alcalde. Antes de que llegara al cargo, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Central anterior, nos aprobó y etiquetó un presupuesto para el mercado de unos 32 millones de pesos. Nos mostraron el proyecto y estuvimos de acuerdo, pero luego llega Carlos Acosta con su gente, funcionarios muy corruptos, y dicen que ya no hay dinero”, declaró.

Los comerciantes alegan que el proyecto presentado por la empresa constructora Grupo Carso y autorizada por el alcalde de Xochimilco, no cumple con sus necesidades, toda vez que los giros comerciales se cambiaron así como la ubicación de los puestos.

“Pedimos que se tome en cuenta el proyecto ya trabajado, ya que nos proponen otro proyecto que no ha sido analizado, no es un proyecto sustentado, no responde a las necesidades de los locatarios. Por eso exigimos a Grupo Carso y a la alcaldía de Xochimilco que no se viole nuestro derecho a opinar, finalmente nosotros somos los afectados”, opinó.

Los comerciantes explicaron que no están en contra de la reconstrucción, pues ya tienen dos años intentando vender sus productos a las afueras del mercado San Gregorio, pero han detectado que con

PARA AMIGOS

El nuevo diseño de Carso beneficia a familiares del Jurídico y de Gobierno de la alcaldía, Guerrero de la Cruz.

FRASE “No vamos a aceptar un proyecto que está mal desde su origen. Queremos que se tome en cuenta el proyecto firmado y aceptado por Sedeco”. Raúl Negrete, locatario.

150 comerciantes afectados

32 mdp autorizó la Sedeco la pasada administración