Cristián de la Fuente: “Mi hija me cela más que mi mujer”

Cristián de la Fuente o El number 1, como te dicen Galilea y Andrea Legarreta: ¿Eres fiel después de 17 años de casado?

“La tentación siempre existe, si optas por una familia y una vida en pareja, tomas la decisión de ser fiel y mi familia es mi prioridad y no voy a sacrificarla por algo que no vale la pena”.

¿Tan guapote y nada más eres propiedad de una mujer?

“No de una, sino de dos; de mi hija Laura también”.

Angélica, tu esposa, ¿no te cela?

“No, para nada. Nos conocimos en un canal de televisión y nos hicimos amigos porque ella tenía su novio, yo tenía mi novia y por cosas de la vida terminamos siendo novios, pero se alegra mucho cuando ve que tengo un proyecto y tiene buena onda con todas mis compañeras de trabajo”.

¿Con las que te debes de besar?

“Exacto. Ella también es actriz y también se ha besado y es parte del trabajo. Ella lo entiende, ya hasta mi hija Laura lo entiende; sabe que el papá se besa con mujeres que no son su mamá. A mi hija no le gusta mucho, pero lo acepta”.

¿Te cela más la hija que la mamá?

“Sí, mi hija es mucho más celosa, lo cual me da ternura. Yo creo que si no me celara, me enojaría; pero me gusta ese sentido de pertenencia que tiene, que sabe que su papá es de ella y ella cuida a su papá. Me siento apapachado, es lindo ser el rey de la casa”.

¿Tú eres celoso con ellas, con tu esposa y tu hija?

“No, con ninguna de las dos”.

¿Dejas que Laura tenga novio?

“No se puede impedir algo natural de la vida, si se lo prohibiera lo tendrá a escondidas y eso es peor, como tampoco puedo impedir que algún chico la haga sufrir por amor, porque el sufrimiento es parte del crecimiento, le van a romper el corazón como nos lo han roto a todos y esa es la única forma que el corazón tiene de crecer, pero voy a estar ahí para ayudarla y apoyarla siempre”.

Eres buen papá, ¿le has pegado alguna vez si se porta mal?

“Jamás le he pegado, y si soy buen o mal papá eso se sabrá en un par de años, dependiendo de cuántos traumas tenga Laura por culpa mía”.

¿Cómo qué trauma podría tener?

“Todavía no tiene ninguno que yo sepa. Con Laura siempre hablo, yo me siento con ella, trato de hablarlo, entenderlo y que me explique por qué lo hizo, para entenderla, y me ha dado resultado, tengo una relación muy abierta con ella. Me cuenta sus secretos y sobre sus sentimientos”.

¿Laura tiene la belleza del papá?

“Yo creo que se parece mucho a su mamá, Angélica Castro. Si se pareciera a mí tendría cara de travesti. Estoy feliz de que se parezca a la mamá”, concluyó el guapo Cristián de la Fuente.