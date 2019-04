“Congelan” reforma educativa

Hasta que se agoten las mesas de diálogo con la disidencia magisterial se llevará la minuta al pleno.

México.- La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó “congelar” el dictamen de la reforma educativa y no llevarlo al pleno para su discusión y aprobación hasta que no se llegue a acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los demás grupos parlamentarios.

Mario Delgado, presidente de la Jucopo, dijo que hasta que se agoten todas las mesas de diálogo con la disidencia magisterial se llevará la minuta al pleno.

“No vamos a subir al pleno para su discusión y votación el dictamen de la reforma educativa hasta que no tengamos un acuerdo, hasta que no se agoten las mesas de diálogo tanto con los maestros como los distintos grupos parlamentarios”.

En conferencia de prensa al término de la reunión de la Jucopo, el también coordinador de los diputados de Morena dijo que no hay prisa para llevar este tema al pleno.

“No tenemos prisa, tenemos que ir hacia adelante y lo más importante es que este nuevo acuerdo sobre la educación tenga un consenso político tan amplio y con el magisterio, que nos asegure que efectivamente tenemos una visión diferente hacia el futuro para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país”.

Confió en que los integrantes de la coordinadora no bloqueen, nuevamente los accesos al recinto legislativo de San Lázaro y permitan a los legisladores trabajar mientras se construyen los acuerdos con los maestros.

“Los maestros saben perfectamente que nosotros tenemos que continuar con los trabajos de la Cámara. No hay manera de construir un acuerdo en torno a la reforma educativa si la cámara no está trabajando, no está procesando, no tiene su curso normal”.

Con información de Capital México