Cuando no queda de otra que perderse el asco

El fin de semana Claudia Lizaldi y la chef Natalia Delgado coincidieron en el evento Eco Fem Fest. Seguro ambas dirán que lo ocurrido –la bofetada que Claudia le propinó a la otra cuando fueron compañeras en un programa matutino del extinto canal Cadena 3– quedó en el pasado, pero el destino para su desgracia las volvió a juntar. Claudia Lizaldi compartió una historia (en Instagram) en la que brinda con varias mujeres (entre ellas Natalia). El hecho (compartir una historia como prueba de que se ha pasado página) no fue remedado por la chef. Otros que también coincidieron recientemente –en el programa Hoy– fueron Andrea Legarreta y Ernesto Laguardia. Los dos se cagan, pero no les quedó de otra que fingir lo contrario. Y es que este mundo es tan pequeño que quien crea que no coincidirá con el enemigo, ¡peca de engreído! Tarde o temprano uno va a toparse con el adversario, el familiar incómodo, el ex (cuyo recuerdo aún nos hiere) y la persona que no podemos ver ni en pintura. Así como los antes mencionados volvieron a coincidir, tarde o temprano coincidirán –créame– Verónica Castro y La Gaviota, Patricia Chapoy y Atala Sarmiento, y Michelle Salas y Frida Sofía. Sus caminos se van a volver a cruzar.

TAMBIÉN A ELLA

Me entero que a Lourdes Munguia, Televisa acaba de cancelarle su exclusividad (sueldo mensual). Ella que toda su carrera la hizo en esa compañía se añade a la gruesa lista de actrices que perdieron ese beneficio debido a la crisis que vive la televisora.

VA EN PICADA

La advertencia es fuerte, ¡muy! Si en un mes el programa Enamorándonos no levanta sus números de audiencia (que están en el suelo) va a salir del aire. El respetable (televidentes) que otrora tuvo a esa emisión en los cuernos de la luna, ha dejado de sintonizarlo. Ni el regreso de la tal Bebeshita consiguió subir el «rating». Si en las próximas cuatro semanas Enamorándonos no toma un segundo aire, en mayo ya no estará al aire.

NO TIENE DE OTRA

Me entero que Edith González no está del todo feliz en Este Es Mi Estilo. La actriz preferiría hacer otro estilo de programa, (uno con más clase), pero no le queda de otra que seguir ejerciendo de jueza (criticando o alabando harapos). Y es que ella, es de las PRIVILEGIADAS (sí, en letras mayúsculas) que aún tienen exclusividad (pensión) en TV Azteca. Por ende está obligada a desquitar el sueldo y acatar lo que su contratante le indique. No tiene de otra.

HERROREZ

El viernes, durante la entrevista que Flor Rubio le hizo en su programa radiofónico, Marlene Favela dijo “en España es la catorceava vez que se trasmite la telenovela Gata Salvaje“. ¡Error! Debió decir “en España es la decimocuarta vez que se trasmite Gata Salvaje“.

