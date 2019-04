Créditos no preocupan

Enrique Guzmán dejó a un lado los miedos y decidió ser parte del nuevo elenco de la obra Jesucristo súper estrella, en donde interpretará a Herodes, personaje bíblico que fue un hombre con maldad en su corazón. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, nos platicó sobre este personaje que estrenará en el mes de junio.

“Pues decidí aceptarlos porque Alejandro Gou me estuvo insistiendo, y cuando supe de qué estaría hecho, por supuesto que decidí ser parte… Digo, me toca un personaje muy complejo, que va requerir mucha fuerza en el escenario ya que no es cualquier cosa. Nos estará dirigiendo gente que ha hecho este musical en Broadway y por eso te digo que será un verdadero reto”, comentó.

Los créditos de la puesta en escena no son un tema que considere que debe preocuparlo, la estrella es Jesús, no Herodes, por lo cual no le incomoda que Beto Cuevas lleve el primer crédito: “No me incomoda estar en una obra en la que no sea yo el protagonista, o en la publicidad y esas cosas, Beto es el principal”.