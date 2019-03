A cambiar la historia

Ciudad de México.– En los últimos años, Acereros del Norte ha gozado de una inversión importante para buscar conseguir su primer título en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB); sin embrago, desde la Serie del Rey que perdieron ante Tigres de Quintana Roo en 2015, la segunda en su historia, no han logrado regresar a los juegos donde se pone en disputa la Copa Zaachila.

En la segunda campaña de 2018, los de Monclova fueron eliminados por los Sultanes de Monterrey, a la postre Campeones, en la Serie de Campeonato de la Zona Norte, temporada en la que ya fueron dirigidos por Pedro Meré, quien en entrevista con Grupo Cantón, revela que el dinero no es lo más importante en el beisbol para ganar títulos.

“Uno propone y Dios dispone, sabemos que tenemos buen plantel, pero no sabes lo que puede pasar en una temporada, puede haber lesiones o cosas extradeportivas, más allá del talento está la unión de un equipo. Si un equipo no tiene identidad, no puede ganar el campeonato, por mucho que se gaste dinero.

“Me tocó a mí como jugador en 1989 con los Tecolotes de los Dos Laredos, tenía 18 años, era el equipo más joven de la Liga y nos enfrentamos a planteles muy poderosos, con mucho dinero y jugadores que venían de Grandes Ligas y, sin embargo, nosotros ganamos, esa es la gran referencia que tengo en el beisbol”, recuerda el manager nacido en Medellín de Bravo, Veracruz, quien en el aniversario 45 de la Furia Azul desea comandar al primer equipo campeón de la franquicia.

“Todos los equipos acá, cada quien con su inversión, con lo que puede, quieren lo mismo, nosotros pensamos igual, el objetivo es buscar el campeonato, obviamente hay equipos que ya lo han logrado, nosotros todavía no, de eso estamos muy conscientes, 45 años y no hemos salido campeones, hemos estado muy cerca, y tenemos que seguir con esas ganas de ganar.

“Que esto no nos sirva de presión, sino de ilusión, eso es lo que le digo a los muchachos, vamos a motivarnos a que nosotros vamos a estar en los libros de historia en Monclova, que nos sirva de motivación y no lo contrario”, asevera el manejador.

EQUIPO PODEROSO

Muestra de esta inversión, de la que es objeto con el conjunto acerero, es la llegada de la que podría ser considerada la contratación bomba de la LMB para 2019, Chris Carter.

Líder de cuadrangulares de la Liga Nacional de la Major League Baseball (MLB) en 2016, con 41 vuelacercas con los Houston Astros, el primera base estadounidense se une a una ofensiva comandada por Jesse Castillo, donde además destacan: Cade Gotta, Francisco Peguero, José Amador, José Félix y Ricky Rodríguez, recién llegado para esta temporada.

“(Carter) Tiene todos los argumentos para ser un pelotero que llega con un gran cartel, viene de varias temporadas en Grandes Ligas, esperemos sacar lo mejor de él.

“Tal vez no le sea tan fácil como la gente piensa, y nosotros tendremos que ayudarlo a adaptarse a este beisbol, tiene que saber cómo se pitchea acá, cómo cantan los ampáyeres, como son los terrenos, los climas, el beisbol es el mismo, pero tiene características diferentes”, menciona Meré, que además, cuenta con un cuerpo de lanzadores que podría ser considerado el mejor de la LMB, con Josh Lowey, Pitcher del Año en 2018; André Rienzo, poseedor del mejor récord en efectividad para un serpentinero en una temporada, la pasada, con 0.76, superando el 0.78 de Alberto Romo Chávez con Agrario en 1937; así como Jason Gurka, Héctor Daniel Rodríguez, Wilmer Ríos y Romario Gil.

“Para mí sí (es el mejor cuerpo de pitcheo de la LMB), definitivo, ahora esperamos que los muchachos estén sanos y hagan bien su trabajo”, refiere su timonel.

CUENTAS PENDIENTES

En el nuevo milenio, sin contar la Serie del Rey que perdieron, los Acereros han llegado 11 veces a Postemporada, y en seis de ellas han sido eliminados por los Sultanes de Monterrey, incluidas las tres últimas de forma consecutiva, por lo que el piloto azul sabe que el pique ante los Fantasmas Grises es especial.

“Me tocó un poco, y sí, la gente me ha platicado que van varias veces que Sultanes nos ha quitado del camino, pero eso es parte del deporte y es bueno tener esa rivalidad.

“Es un reto, tanto Sultanes, como los otros equipos son grandes y, para ser campeón, hay que ganarles a todos”, afirma Meré.