Ordena AMLO fortalecer escuelas normales

Como siguiente paso de la abrogación de la “mal llamada reforma educativa”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a fortalecer la formación de maestros con el fortalecimiento de las escuelas normales, reabriendo las que se han cerrado y creando nuevas.

“En la reforrma de 2013, se abre posibilidad de contratar maestros que no sean sólo los egresados de las escuelas normales. Yo he dado instrucciones al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que se lleve a cabo un programa para fortalecer a las escuelas normales, a las escuelas normales públicas. Por eso se está reabriendo El Mexe y vamos a crear nuevas escuelas normales, y se le va a dar preferencia a maestras y maestros egresados de estas normales”, aseveró en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador consideró que si se fortalecen las normales, los maestros tendrán la mejor preparación para desempeñar su labor en las aulas. Además la medida disminuirá los problemas suscitados en los procesos de ingreso e impactará en el combate a la corrupción en la asignación de plazas.

“Al tenerse como población objetivo preferente a los maestros surgidos de las normales públicas, ya no hay problema en cuanto a los procesos de ingreso para ser maestro, porque se tiene a los egresados de las normales públicas y de las normales en general. No hay ningún problema en cuanto a que entre gente que no tenga formación, capacidad, para ser maestro sólo por ‘influyentismo’ o porque compren las plazas”, expresó.

El primer mandatario, además, lanzó un llamado a las bases de las organizaciones sindicales de maestros, en el que les aseveró que no busca una relación corporativa entre éstas y su gobierno. “Ofrecemos mano abierta, franca, y no puño cerrado. Nada de represión… No queremos manipulación de grupos de intereses creados, ni una relación corporativa”, aseveró.

Previamente, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó las diferencias entre lo que se reformó en 2013 y cómo va a quedar la Constitución, con la modificación propuesta por el presidente López Obrador.