De luto y deprimida

Alma Cero está pasando por días complicados y es que hace unos días falleció su abuela, quien había sido su figura materna por muchos años. Deprimida y triste, habló con el equipo de Diario BASTA! sobre esta pérdida que la ha llevado a la tristeza en estos días.

“He aprendido mucho de los momentos complicados, fue un momento difícil porque mi abuela pasaba por Alzheimer, una etapa difícil, y bueno, finalmente trascendió. Han sido días muy complicados porque era mi última figura materna, entonces pues es normal que me sienta triste, deprimida, porque fue un ser que siempre estuvo conmigo y que cumplió el papel también como de mamá. No han sido días fáciles, pero este dolor lo estoy canalizando a mi personaje que me ha tocado interpretar en la obra Entre mujeres”.

Alma recalca que este dolor la ha llevado a sacar adelante su trabajo en la obra de teatro, donde le permite distraerse y ocupar su mente en otros pensamientos, alejados de la tristeza que pasa en su vida personal.

“Este personaje me hace reír mucho y con esto estoy sanando este dolor, porque soy una mujer fuerte, pero también estos temas me parten en dos, o sea, tengo el apoyo de mi hijo, pero no hay apoyo que sane una perdida así”.

Reveló que el elenco de Entre mujeres, entre quienes se encuentran Edith González, Isabella Camil, Cecilia Gabriela y Azela Robinson, han estado con ella en este momento complicado.

“Se han portado muy especial conmigo, me han mostrado su gran apoyo y en ese tema me siento afortunada de tener también un productor como Rubén Lara, que me cuida”, concluyó.