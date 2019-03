MAESTRO, FOX TUITEÓ QUE AMLO ES UN “MANDILÓN”.

-El súper burro hablando de orejas: él permitió cogobernar a la vicepresidenta Marta en todo su sexenio, bajo el influjo del toloache, el Prozac y la verde. Felipe VI le cambió el nombre a Jorge Luis Borges por “José”, ¡en plena Argentina! -El esposo de Letizia es un soberano… inculto, y se vicentoloachó o se foxizó. La ONU publicó en su portal web el aviso de la venta del avión Morelos y otras 69 aeronaves por 10 mil mdp. -“Sí mire, como una oferta, como una propaganda del gobierno de México, le venimos ofreciendo esta bonita flotilla, llévela llévela, bara bara”… Orlando Hernández, presidente hondureño, pidió a México más esfuerzos para que CA deje de ser emisora de masivos flujos migratorios a Estados Unidos. -Y seguro se mordió la lengua y tuvo que recogerla del suelo: que se esfuerce él para darle a su pueblo lo que tanto adolece. Trump se quejó de que nuestro país no hace nada para detener la oleada y AMLO respondió que es legítimo su reclamo. -Que le reclame a mandatarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice por sus pésimos gobiernos que no les ofrecen mejores condiciones de vida a sus connacionales, y luego nos cuestiona. Así hay que responderle y no darle la razón. Salgado Macedonio propuso desaparecer el Horario de Verano en 2020. -Tomado o en su juicio, pero es la primera idea de don Félix que secundamos: el Hodiario es ídem por toda la población.