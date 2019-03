A Danna Paola no le importa su “mala fama”

El pasado jueves por la mañana, la cadena de televisión MTV estrenó el videoclip del más reciente sencillo de la cantante Danna Paola, Mala fama, tema que habla sobre las supuestas relaciones amorosas que la cantante ha tenido con otras estrellas.

Danna encontró la manera creativa y divertida para poder dejar en claro que lo que se dice solo son rumores.

La promoción de Mala fama, salió a través de las historias cortas de Instagram, en donde aparecían las notas de espectáculos en donde se ha visto envuelta en romances con varios famosos. La canción al ritmo de reguetón, relata que se siente incómoda estando soltera, que no le importa que la gente hable y mucho menos su “mala fama”.

“Que si me fui con Maluma… No, dicen que Yatra y Ozuna… No, yo duermo sola en mi cama, y no me preocupa mi mala fama”, es parte del coro de la nueva canción de la también actriz.

La carrera de Danna va viento en popa, pues con su participación en Élite, de Netflix, obtuvo más seguidores en redes, llegando a todo el mundo.