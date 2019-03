Por la sorpresa

Ciudad de México.– Rieleros de Aguascalientes era de los equipos que estaba destinado a no participar en la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB); sin embargo, a inicios de año, su dueño, Eustacio Álvarez, dio marcha atrás y confirmó la participación del conjunto para la campaña que está por iniciar.

Y para guiar el destino del equipo del Riel, eligieron al cubano JoeÁlvarez, quien entrevista con Grupo Cantón revela los motivos por los cuales aceptó hacerse cargo de la novena hidrocálida.

“Bueno más que nada me gustó el modo en que ellos me trataron, el licenciado Armando Medina y yo hablamos de muchas cosas antes de firmar el contrato, me sentí bastante confortable con la idea que él tenía, y yo, en 45 años, el único trabajo que he tenido es éste y todavía físicamente siento que puedo y también creo que puedo contribuir con mis pensamientos y mis ideas, y mientras me sienta así, yo voy a aceptar estos retos”, señala el manager, quien estuvo enterado de la posible salida de los Rieleros, pero que a pesar de esto, confía en tener una buena campaña este año.

“Hasta cierto punto fue una sorpresa, una sorpresa muy positiva, porque yo creo sinceramente que Aguascalientes ha estado muchos años en esta Liga y creemos que tiene la posibilidad de seguir muchos años más.

“Sinceramente creo que este reto va a ser muy interesante, porque aquí hay talento, y si las cosas salen cómo deben de salir, va a haber sorpresas”, dice el manejador, quien promete entrega de sus dirigidos.

“Yo pienso sinceramente que cada que uno sale a un terreno de beisbol, hay que ganar, en vez de perder, que alguien te gane a ti, esa es la diferencia, y ese es el modo en el que nos estamos concentrando, de esta manera ir a competir dejando todo en el terreno y dejar que las cosas pasen”, asegura.

ESTRATEGIA

El experimentado piloto sabe que en los tiempos recientes los de Aguascalientes han contado con una artillería poderosa, por lo que ya se fija en los aspectos que tienen que mejorar de cara a un nuevo certamen.

“Estamos muy contentos con el equipo que tenemos, estamos trabajando muy duro, nos estamos concentrando más que nada en nuestro pitcheo y defensiva, porque nuestra ofensiva sabemos que va a producir carreras, así que si nuestro pitcheo nos puede dar seis, siete u ocho innings, y poder llegar a ese final, yo creo que vamos poder ganar más partidos”, comenta Álvarez.

Es por esta razón que la directiva realizó cinco incorporaciones al staff de pitcheo con tres inicialistas con Alex Sanabria, Héctor Ambriz y Ariel Peña, que se unirán a Néstor Molina, Francisco del Rosario y Carlos Chávez; así como dos relevistas: José Valverde, que está de regreso, y Héctor Silvestre, quien debutará en la pelota mexicana.

El tema sobre la incertidumbre de la franquicia para este año en LMB, provocó una tardía conformación de la escuadra, algo que no pone como pretexto Joe Álvarez.

“Sí y no, yo sinceramente creo que nosotros empezamos en el tiempo adecuado, vamos a tener, cuando terminemos, cerca de cinco semanas de entrenamientos, lo cual yo creo que es más que suficiente para poner a un club listo para iniciar la temporada

“Lo único que quisiera es haber jugado más partidos de preparación, pero es lo que es y estamos tratando de hacer todo lo posible por disputar cinco juegos más, ya con esos partidos tendremos mayor idea”, sentencia el entrenador.