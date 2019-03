Lugares que discriminan no son lugares seguros

Por: Mario Berha

En esta columna acostumbro recomendar lugares o plasmar mis experiencias en distintos lugares de la CDMX, Pero esta ocasión no será así… Al contrario, estaba vez me puse a reflexionar sobre todos los lugares donde se discrimina a las personas por su forma de vestir, sus preferencias sexuales, su estatus económico o hasta color de piel.

Y es que en un vídeo que subieron a sus redes sociales los chicos de Pepe y Teo, Ricardo Peralta (mejor conocido como Pepe), denunció la discriminación que sufrió en uno de los antros más “exclusivos” de la CDMX llamado “Discoteca”, este antro presume de ser incluyente con un nuevo concepto para la comunidad LGBTTTIQ+ pero por la experiencia que cuenta Ricardo Peralta no es así… Yo no les voy a contar la historia, mejor vean el vídeo que les dejo aquí…

Y es que me pregunto ¿Es válido que un antro que se cataloga como GAY discrimine y no deje pasar a sus clientes por su forma de vestir o color de piel? Esta comunidad ha luchado durante tantos años para que seamos reconocidos ante las autoridades y ante la sociedad no seamos HIPÓCRITAS y DOBLE MORALISTAS y dejemos de poner etiquetas y si tu giro mercantil es ser GAY, deja que ABSOLUTAMENTE TODA la comunidad GAY entre a tu establecimiento.

Y yo no soy quien para decirles que no vayan a este lugar, al final del día le estamos dando publicidad al hablar de él, sea para bien o para mal. Pero al menos yo, nunca iré a este lugar. ¡HE DICHO!

Pero no todos los lugares de entretenimiento gay son así, ahí tenemos a la RICO que hace poco sus empleados tomaron un taller de sensibilización acerca de espacio seguros a la comunidad LGBTTTIQ+ para sensibilizar a sus empleados y dar un mejor servicio.

O tenemos al hermoso Marra que una vez al mes ofrece charlas en sus instalaciones de salud, orientación sexual o algún tema que pueda aportar a la comunidad LGBTTTIQ.

Pero chavxs, es una realidad que además de el buen servicio que nos pueda dar cualquier lugar, nosotros como clientes debemos respetar normas y sobretodo demostrar nuestra educación.

Les quiero y recuerden si van a salir haganlo con mucha responsabilidad.