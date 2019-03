La CNTE y sus tres sopas

Hoy se subirá al pleno de la Cámara de Diputados, claro, si pueden ingresar los legisladores, el dictamen que fue aprobado en la Comisiones dictaminadoras sobre la nueva Reforma Educativa, los de la CNTE siguen inconformes, porque según ellos, no se tomaron en cuenta sus demandas y peticiones; nada quieren, nada les gusta, solo quieren una reforma a su modo. Necesitan mano dura, y que alguien les diga que tiene de tres sopas, regresa a la reforma anterior, aceptar estar o la vía de la anarquía, ¿cuál les gusta más? Y si los diputados no pueden entrar, que hagan un túnel o que los de la Coordinadora les cobren cover. Las vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Tatiana Clouthier Carrillo, señaló que Vargas Llosa no está ubicado en el contexto del país, y que las disculpas que el escritor solicitó al presidente Andrés Manuel, se las vaya a pedir a Peña Nieto y a Calderón, no a AMLO que lleva tan solo 100 días en el poder.