Horóscopos para este jueves 28 de marzo

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

Ahora que hay Luna menguante en Leo, prende una veladora blanca a tu poder superior, para que te dé entendimiento en tu pensamiento y sepas discernir los caminos que vas a seguir.

Aries

Despierta activandote físicamente, camina , correo una rutina de ejercicio ayudará a estar pleno y con vigor y fuerza tu cuerpo muestra atención, cariño y amor que será como un imán para atraer lo mismo de los demás.

Tauro

Existe algunas diferencia que podrán sacarte de onda; podrán andar distraído o pensativo. Algunos pensamientos no serán del todo claro y pueden confundirte de la realidad la clave será ser paciente ya que el tiempo va aclarar todas tus dudas.

Géminis

Algunas propuestas pueden despertar tu instintos, seducción y ligue. Muéstrate receptivo a conocer a las personas, la clave será ser simpático, accesible y muy platicado ya que permitirá que tu chakra del amor esté vibrando.

Cáncer

Llevate muy relax este día, no te presiones por que no bastará con este día para solucionar algunos problemas que vienes cargando, llegará una propuesta o se manifestará el proceso a seguir para salir vencedor y triunfante ante la adversidad.

Virgo

Te provoca la comida gustó culposos, muchos antojos, te enfrentaras a estar muy goloso. Concretarse en nivelar tus alimentos la clave será comer verduras verdes que te ayudarán en tu sistema digestivo y no olvidar tomar mucha agua.

Libra

Tus pensamientos estarán muy disparados, no estás bien centrado hacia donde vas, lo que deseas y lo que espera en tu vida. Tomate tiempo para meditar y acomodar bien tus prioridades, enfrentará a tomar decisión cruciales sin miedos ni inseguridades.

Escorpio

Se más observados si cometes algún error, se humilde para reconocer tus fallas para mejorar y corregir. Estas a bien tiempo de identificar en que estas fallando para tomar el camino que te lleve al progreso.

Sagitario

No te confíes de las personas algunas no te están mostrando sus verdaderas intenciones, hoy es el día que tienes que ser prevenido la clave será ser reservado y autosuficiente para que no te sorprendan las diferencias e inclusive las traiciones.

Capricornio

Tomar precauciones financieras te asegurará estabilidad económica. La clave del día de hoy será administrar, ahorrar y no gastar tanto así nunca te faltará el dinero. Aunque haya propuestas de gastos o compras limitaré adquirir lo indispensable.

Acuario

Estar firmemente convencido del amor que sientes por esa persona especial te llevará el día de hoy a estar muy romántico y meloso. Si estás soltero puedes andar nostálgico por tu ex la clave será ser optimista decretando que el universo te va a favorecer conociendo a esa persona especial.

Piscis

No permitas que te invade la flojera ni física ni mental, salte de esa zona de confort, vence la pereza la clave para el éxito será estar activo, en actividades laborales o académicas se despejara tu camino y tu estado karmica presentará muy pronto recompensas.