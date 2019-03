Clon de Don Enrique

En la serie de televisión Silvia Pinal, frente a ti, el nombre de Enrique Guzmán nunca fue nombrado ni por accidente, esto debido a que el cantante impidió que utilizaran su nombre en esta bioserie producida por Carla Estrada.

Pero dentro de la serie apareció Felipe Román, un rockero esposo de la Pinal donde vimos que la maltrataba física y emocionalmente.

Felipe Román interpretado por el actor Gonzalo Guzmán, aparece en 4 de 21 capítulos; su participación fue muy relevante para la historia porque fue un personaje fugaz pero muy intenso para Silvia.

El público se impactó por el gran parecido del actor Gonzalo con Enrique Guzmán y en exclusiva para GRUPO CANTÓN dijo: “Afortunadamente no tengo nada que ver con el señor y no he tenido contacto. Nos apellidamos igual, pero es mera coincidencia. Alejandra Guzmán dijo que al ver la serie, tal cual vio a su papá”.

El actor se siente muy satisfecho por su actuación y espera más proyectos. Actualmente tiene trabajo en el teatro.