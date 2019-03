Bruno Bichir se declara difamado por abuso sexual

Muy tranquilo, ecuánime y sin miedo al tema, Bruno Bichir le responde a la persona anónima, quien lo acusó de haberla violado. Sin pelos en la lengua habló de este asunto: “Me está levantando falsos, los niego rotundamente, es una información difamatoria, por lo que para mí que soy un enamorado de lo lingüístico, significa cada palabra.

Me emborrachó, ¡no me puedo emborrachar ni yo! No sé cómo se haría eso, no corresponde a mi persona”, dijo.

El actor pudiera emprender acción llegar contra esa persona, quiere investigar y llegar a las últimas consecuencias: “Sería una buena idea, investigar; el que nada debe, nada teme, no me tendría que defender de algo que no hice. En el pasado le pregunté a una abogada, al ver todo esto está mal, qué sucede si yo contrademando, y me dijo que en lo que averiguan, la meten a la cárcel”, comentó.

Uno de los herederos de la familia Bichir recalcó que es un defensor de la mujer: “Yo soy defensor de esa causa, no me reconozco en ese escrito; no soy esa persona, nunca he violentado a nadie para conseguir nada. Esto es una cacería de brujas, lo es, y es importante que todo mundo diga lo que tenga que decir”, finalizó.