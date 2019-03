Se busca rival

Ciudad de México.– En la temporada pasada, los Milwaukee Brewers dieron batalla, pero al final Los Angeles Dodgers se quedaron con el Banderín de la Liga Nacional en siete juegos para llegar por segunda ocasión consecutiva a la Serie Mundial, en la que por cierto volvieron a caer ante el representante de la Liga Americana, Boston Red Sox, pues en su anterior participación, los Houston Astros se quedaron con el cetro.

De hecho, las escuadras de la Americana han ganado cuatro de las últimas seis Series por el Título del Comisionado.

CANDIDATO NATURAL

Y son precisamente los Dodgers quienes se apuntan de nueva cuenta en 2019 para repetir como los monarcas del Viejo Circuito y buscar romper con la malaria de 30 años sin ser campeones de la Major League Baseball (MLB).

La directiva angelina le volvió a confiar el equipo a Dave Roberts y fortalecieron su line up con la contratación de A.J. Pollock, aunado al regreso de Corey Seager, operado del codo. En el bullpen, tal vez el talón de Aquiles de la franquicia, se hicieron de los servicios de Joe Kelly, uno de los mejores relevistas de la Liga.

Si bien dejaron ir a jugadores como Manny Machado y Yasiel Puig, el poder en el bat se mantiene con Max Muncy, Cody Bellinger, Justin Turner y Chris Taylor.

Además, cuentan con una de las mejores rotaciones en la lomita con Clayton Kershaw, Walker Buehler, Rich Hill y Hyun-Jin Ryu.

En su División, la Oeste, no tendrían mayores inconvenientes para conquistarla, los Padres de San Diego se perfilan como la más importante amenaza, con la incorporación de Machado, exdodger.

QUIEREN REPETIR

En la División Central, los Milwaukee Brewers mantuvieron prácticamente intacta la plantilla que sorprendió el año pasado, encabezada por el MVP Christian Yelich, que estuvo cerca de obtener la Triple Corona, además de Travis Shaw, Jesús Aguilar y Mike Moustakas, así como el arribo del cátcher Yasmani Grandal.

Con un bullpen temible con Josh Hader, Corey Knebel y Jeremy Jeffress, los Cerveceros aspiran a volver a pelear por el Banderín de la Nacional.

Si bien sus rivales en el pelotón no lucen con el potencial para arrebatarles la cima, no se puede descartar una sorpresa, pues los Chicago Cubs, aunque en menor número, aún mantienen parte del equipo que conquistó la corona de las Grandes Ligas en 2016. Javier Báez, Kris Bryant, Anthony Rizzo y Willson Contreras a la ofensiva y Jon Lester, Cole Hamels y Yu Darvish en la lomita, buscarán retomar el protagonismo perdido.

The #Cubs and RHP Kyle Hendricks have agreed to terms on a four-year contract extension covering the 2020-2023 seasons.

The deal includes a club/vesting option for 2024. pic.twitter.com/of8owGjq37

— Chicago Cubs (@Cubs) March 26, 2019