Cimbran el Pepsi Center

La noche del pasado martes, en el Pepsi Center de la Ciudad de México, el rock se hizo presente entre miles de fanáticos, pues la banda inglesa de rock alternativo Bring me the Horizon, ofreció un concierto como parte de la gira First Love Tour, promocional de su más reciente disco aMO.

Como aperitivo, la banda mexicana Allison prendió el ambiente interpretando Rómpase en caso de emergencia, junto con algunos de sus más grandes éxitos, así como dar la bienvenida a los presentes a una noche llena de emociones y adrenalina.

Cuando Bring me the Horizon tocó los primeros acordes de la canción Wonderful live, de su nuevo álbum, la reacción del público no se hizo esperar y junto con Oliver Sykes, vocalista de la banda, comenzaron a cantar al unísono. Le siguieron canciones como Shadow moses, del álbum Sempiternal y Happy song, de That’s the Spirit. El clímax de la noche llegó y los fans se entregaron por completo hasta hacer vibrar el abarrotado recinto de eventos, pues cuando Oliver Sykes interpretó Antivist, comenzó el tan ansiado “mosh” (canto gutural), que hizo de este concierto algo inolvidable para sus miles de admiradores presentes.