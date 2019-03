Waze lanza su servicio de carpooling en México

México.- La plataforma de navegación, propiedad de Google, lanzó su servicio de viajes compartidos en la Ciudad de México: Waze carpooling.

Noam Bardin, director general de Waze a nivel global dijo que la misión de este nuevo servicio es poder reducir el tránsito y tratar de reducir el número de autos en las calles.

En promedio, cada coche en la Ciudad de México viaja con 1.2 personas, lo cual deja asientos ociosos que ahora la plataforma busca usar.

“Todos somos tráfico porque decidimos manejar al mismo tiempo solos en el coche (…) pero nada nos va a salvar a menos que no manejamos solos. Vemos el tráfico como un problema comunitario y por eso estamos lanzando carpooling”, dijo Bardin en conferencia de prensa.

Este servicio, que ya está disponible en Estados Unidos, estará disponible a través de la App “Waze Carpool” la cual se puede descargar en IOS o Android.

Las personas podrán ofrecer sus asientos disponibles a otras personas que compartan el mismo trayecto o uno similar y compartirán los gastos del viaje.

“Se trata de compartir los gastos. No estamos creando una profesión de carpooler si no crear comunidad y reducir el tráfico”, dijo Ingrid Avilés, directora de Waze en México.

Los usuarios podrán usar los mapas de Waze para reconocer, según el perfil, que otras personas cercanas a ella podrían ajustarse a su ruta de viaje.

En temas de seguridad, la app muestra datos como lugar de trabajo, sí hay amigos en común en redes sociales o kilómetros recorridos de carpooling y en la App. Se pueden programar viajes y filtrar a quienes ofrecerles viajes dentro de la aplicación; algunos filtros pueden ser por género o por lugar de trabajo.

