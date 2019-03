Operaría sus bubis

Sin pelos en la lengua, la exacadémica Toñita reveló en exclusiva para GRUPO CANTÓN, que le gustaría operarse las bubis, ya que las tiene muy grandes y esto le ha causado problemas para su vestuario.

“Pompa tengo mucha, gracias a Dios, y bubis, así que si me hiciera un cariñito, sería en las bubis; me las quiero hacer más chicas, porque como que de repente se me hicieron muy grandes, ya no me quedan los vestidos”, comentó.

La veracruzana explicó que los hombres le chulean mucho sus labios: “Me piropean mucho la boca, los chicos me dicen que me quieren besar, que según tengo la boca muy carnosa. También me chulean mis pompas, las tengo grandes… No son ni muy enormes, pero tampoco pequeñas, son justas”, dijo.

La oriunda de Acayucan agregó: “Acabo de lanzar tres sencillos, ya viene el cuarto. Eso sí, no he parado de hacer mis presentaciones en toda la República, también estoy esperando un proyecto muy importante para este año, pero no lo puedo revelar aún”, aseguró.