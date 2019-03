Niegan pago a asesores de oposición

Desde diciembre, al menos nueve personas no han recibido sus quincenas; la alcaldesa, Patricia Aceves, solo paga a los de su partido

Con displicencia y desinterés por atender las demandas de los propios trabajadores de la alcaldía en Tlalpan, su titular Patricia Aceves Pastrana, ha negado el pago en este año a los asesores adscritos a concejales de oposición en esa demarcación.

Desde diciembre pasado, por lo menos nueve personas que colaboran con tres concejales de partidos de oposición a la alcaldesa, no han recibido su sueldo debido a que la alcaldía les comenta la falta de recursos para solventar ese gasto, pero que mejor se vayan directamente a la Secretaría de Finanzas a reclamar.

“Con evasivas y hasta groserías de por medio, nos dicen que en este momento no hay recursos, pero no entendemos cómo a los demás colaboradores sí les han pagado sin falta su quincena. Ya son tres meses de retraso y no hemos tenido respuesta”, refirió Esthela, una de las asesoras de un concejal.

Con la finalidad de hacer el depósito a cada trabajador, el área de Recursos Humanos de la alcaldía los obligó a abrir una cuenta en un banco en donde la alcaldesa tiene aperturadas las cuentas para transferir el recurso, pero ni eso bastó para que el pago se realizara en tiempo y forma.

“La Dirección General de Administración de la alcaldía fue quien nos informó que esta situación no depende de ellos, sino que es un tema sin resolver de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, pero sólo son evasivas”, destacó la fuente.

Desde enero, sin aviso y con toda la displicencia, Patricia Aceves ha decidido gastar en otras prioridades el recurso público, dejando de cumplir lo que por derecho tienen los colaboradores de los concejales.

“Es una violación a los derechos laborales porque el salario es la retribución que debe pagar el patrón al empleado por su trabajo, así lo establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 82. Donde nadie, ni ella, puede estar por encima de la ley, pero está violando la ley”

9 colaboradores, al menos, no han recibido su pago

FRASE “Es una injusticia retener el sueldo porque precariza la vida del trabajador” Esthela, asesora

VÍA CRUCIS

Los colaboradores han pasado un viacrucis desde su contratación, pues en la alcaldía les pidieron una serie de documentos

NO AFLOJA

La alcaldesa no suelta el recurso que ya estaba etiquetado desde que tomó protesta