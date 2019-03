Jonrón presidencial

Ciudad de México.– “El que está en la industria del beisbol, tiene que estar muy contento de tener un Presidente, el cual, se sienta como él se siente sobre el beisbol. El apoyo que no sólo verbalmente, sino que monetariamente ha puesto a la Liga Mexicana es algo extraordinario, y eso no sólo va ayudar al beisbol, va a ayudar también al marketing”, refiere en entrevista para Grupo Cantón Joe Álvarez, manager de los Rieleros de Aguascalientes, respecto al apoyo que Andrés Manuel López Obrador, mandatario de nuestro país, ha develado hacia el beisbol.

“Es algo positivo, algo que de verdad debemos de tomarlo hasta cierto punto como arrogancia, porque él (Presidente) nos está ayudando a nosotros a poner el beisbol mexicano donde debe de estar, así que es algo muy positivo”, añade el cubano.

Y es que esta casa editorial buscó a algunos de los entrenadores de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) para conocer su punto de vista respecto al plan que anunció López Obrador de invertir 500 millones de pesos para fomentar deportes como la caminata, el boxeo, pero primordialmente al juego de pelota.

“No sé qué tanto vaya a ayudar, pero hay que aprovechar, sabemos todos que (AMLO) es beisbolista, porque así lo ha manifestado y siempre lo ha practicado. Es una gran oportunidad para que nuestro beisbol crezca y que vayamos tomando los pasos que debemos tomar.

“Tenemos 100 años y hemos crecido muy poquito, entonces, a través de una autoridad que nos dé ese empujoncito, yo creo que es un buen tiempo para aprovecharlo”, señala Pedro Meré, manejador de los Acereros de Monclova.

DE EXPORTACIÓN

En el plan que dio a conocer hace poco el dignatario nacional, está el implementar la práctica del beisbol a la par del estudio en primaria, secundaria y bachillerato, con la finalidad de generar más talento que pueda llegar a la Major League Baseball (MLB).

El objetivo trazado por Andrés Manuel es que para el término de su sexenio, en 2024, haya cuando menos 60 u 80 mexicanos en la Gran Carpa.

“Qué bueno, porque a mí me gustaría ver más peloteros mexicanos en Grandes Ligas, y ojalá pongan academias para que los muchachos jóvenes se desarrollen más y tengamos más peloteros allá”, refiere Jesús Sommers, estratega de Tigres de Quintana Roo, quien agrega, debe haber un seguimiento hacia los jóvenes prospectos nacionales.

“Lo que pasa es que a veces se pierden, llegan a cierta edad y se pierden, ojalá y las personas que ponga el señor Presidente le den esa continuidad al pelotero mexicano”.

Para Enrique Reyes, entrenador de Pericos de Puebla, y quien ganara el Mundial Sub 23 de la eespecialidad con el combinado nacional, hay talento suficiente para conseguir la meta del gobernador.

“Sí claro, hay mucha calidad en México, la verdad estamos para darnos al tú por tú con cualquier nación, y ya lo demostramos cuando fuimos Campeones del mundo ganándole a Japón. Sabiendo formar, sabiendo llevar las Selecciones, tenemos para ganarle al que sea”.

En ese sentido, Ramón Orantes, timonel de Olmecas de Tabasco, confía en que resultados como el obtenido por El Che Reyes con el seleccionado azteca, deben repetirse.

“Para el beisbol mexicano representa un compromiso bastante grande, porque al tener el apoyo del Presidente, en los torneos internacionales tenemos que poner en alto a México”.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Sergio Omar Gastelum, líder de Guerreros de Oaxaca, va más allá, pues se dice consciente de la colaboración que debe haber por parte de los integrantes de la LMB.

“Que nuestro primer mandatario dé ese apoyo al beisbol es un beneficio bastante grande, algo que no se había visto en ningún sexenio, y para nosotros es un compromiso mucho más grande el no fallarle a nuestro Presidente, que no se está equivocando. El que volteé a ver el beisbol, el que quiera que sobresalga, a nosotros nos compromete aún más”.

Algo en lo que coincide Luis Carlos Rivera, manager de Leones de Yucatán, quien desea que el Rey de los Deportes esté a la par del futbol en México.

“Tenemos que aprovechar ese tipo de oportunidades, pero no sólo hay que dejárselo a nuestro Presidente, cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena, aprovechar para que nuestro beisbol crezca, y que crezca a manera de que en el próximo sexenio nos sigan apoyando de esa manera.

“Debemos dar de qué hablar como Liga, ponernos al mismo nivel del futbol, que es lo que más llama la atención nuestro país, pero buscar jalar esa afición que nos hace falta y aprovechar para hacerle difusión a nuestro beisbol”.