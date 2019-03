¡Inseguridad 2!

NEGOCIO REDONDO DE RAFAEL Y ASTRUM EN SEGURIDAD FÍSICA DONDE WENCESLAO TIENE A SU PARENTELA Y REGENTEA OSIEL Denuncia al 9933989844 y z-tella@ hotmail.com… Sígueme en Face: @ LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y la-plataforma.com donde hay más información… Siguiendo con los puntos anómalos en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, que actualmente preside el general de Brigada D.E.M. RET ARTURO VELASQUEZ BRAVO y que le heredó el general Brigadier D.E.M. EDUARDO LEÓN TRAUWITZ de la pasada administración, me quedé en el punto número 7.-Cómo es posible que siga en la Subdirección WENCESLAO CÁRDENAS ACUÑA y OSIEL ALDANA PORTUGAL, quienes en el periodo del año 2018, fueron los servidores públicos omisos quienes tuvieron las cifras más altas de tomas clandestinas, la mayor merma económica y, por si fuera poco, los que siguen mermando su porcentaje a las empresas contratistas de RAFAEL y ASTRUM, por no informar sobre las cochinadas de trabajo que realizan… Y cito los restantes, 8.-Cómo es posible que tengan tantos maestros en seguridad nacional en actividades administrativas y sin preocuparse por la problemática de la Subdirección, ya que las becas las pagó PEMEX, por lo menos deberían de hacer análisis… 9.-Cómo es posible que habiendo personal con maestrías y doctorados, siga de superintendente OSIEL ALDANA PORTUGAL, quien ni siquiera ha terminado su licenciatura… 10.-Cómo es posible que el subdirector siga manteniendo en sus puestos a toda esa gente que solo calienta el asiento y no es productiva. Habrá más…