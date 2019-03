Horóscopos para este martes 26 de marzo

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro. ●RITUAL EN LA FASE LUNAR●

Ahora que hay Luna menguante Leo prender incienso de copal para armonizar tu entorno y fluya la tranquilidad y la paz.

Aries

Momentos cruciales se atraviesan en tú día, te entrará la duda y la incertidumbre pero al final sólo si mantienes la mente receptiva lograrás resolver los problemas, respira hondo y reflexiona que las respuestas las encontrarás sólo si no tomas desiciomes precipitadas.

Tauro.

Trata de no agotarte tanto no quieras hacer todo el día de hoy. Poco a poco ve haciendo los pendientes ya que puedes terminar haciendo todo mal, la calma será la clave para ti y logres hacer todo de la mejor manera, por ahora da prioridad a los asuntos laborales o económicos ya que tendrán su recompensa.

Géminis

Vibrara tú estado magnético hacia tú alma gemela, hay interacción con ese ser amado y te corresponde sólo si te mantienes ocupado en tus actividades y dejas que te corresponda con una llamada y un mensaje, no presiones deja que todo vaya fluyendo en el día de hoy.

Cáncer.

Momento de examinarse fisico; mental y espiritualmente será el momento de mostrar el interés que tienes por estar sano y estable. Hoy será el día que tienes que dedicarte tiempo a tú persona para estar saludable. Si existe un padecimiento o enfermedad la clave será atenderte hasta lograr tú estado natal de salud.

Leo

Renueva, escombros o limpia te ayudará a mover energías que están estancadas y que no te permiten avanzar hacia tus propósitos. No te límites o conformes con lo que tengas puedes lograr muchas más cosas o deseos es cuestión de iniciar ha planear desde hoy para poner la pauta que las lleve acabo.

Virgo

Es importante agradecer todo lo que tienes para que valores lo mucho que tú poder superior te ha ayudado esta será la clave el día de hoy por que por medio de esto la intervención divina que proverá tú día de bendiciones y suerte

Libra

Se activará en tú ser el equilibrio para mantenerte constante a un ritmo favorable en lo laboral que permite abrir las puertas del dinero, cierra tratos o negocios hoy te pagarán tus deudores y se presentarán ofertas de trabajo que serán bien remuneradas, la economía estará fluyendo.

Escorpión

Estarás muy irritable o estresado lo que te lleva a discutir o tener diferencia con las personas allegadas, el carácter no te favorece por algunos pendientes que no vas a poder solucionar sobre todo económico, deudas o pagos que se te están acumulando la clave será más acción con serenidad para solucionar todo lo económico.

Sagitario

Es importante que estés bien con tus amigos, familia y conocidos para que fluya tú bienestar. Siempre es mejor contar con el apoyo de tus seres queridos para avanzar. El egoísmo y la soberbia sólo bloqueará tú suerte y te llevarán a problemas de salud.

.

Capricornio

Aveces las cosas parecen que no están fluyendo pero apenas se están aspectando no te desesperes mantente constante y con buena actitud. Al final estas avanzando poco a poco rumbo a tú golpe mayor de suerte la clave será no claudicar y no ser pesimista.

Acuario

A un que no te encuentra tan opulente como quisieras estas disfrutando al máximo de quien amas, te sonríe la alegría estarás bien acompañado y disfrutarás de gratos momento. Salidas, paseos y citas están en puerta el día de hoy.

Piscis

Debes pulir al máximo tú forma tan alegre de ser, ya que permitirá que te encuentra vibrando estable y relajada, desprendete de aquello que tú no puedes solucionar ocúpate mas en ti, una rutina de ejercicio puede ser la clave para que tú luz esté a su máximo esplendor.