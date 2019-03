Con un equipo alterno

San José, California.– Con el paso de los días, al interior de la Selección Nacional se asegura que la relación entre Gerardo Martino y los seleccionados está en plena conexión.

Y es que para futbolistas como Raúl Jiménez, por poner un ejemplo, la llegada del argentino le devolvió esa dosis de confianza, respecto a que en su proceso jugarán los mejores, pues las jerarquías serán exclusivas de algunos, o sólo de uno, en este caso de Carlos Vela, a quien ve como el jugador con más talento.

Mientras, en las horas previas a enfrentar su segundo partido como encargado de los hilos Tricolores ante Paraguay, el seleccionador, durante su comparecencia, habló precisamente de cómo va esa asimilación del trabajo que pretende con sus muchachos, incluidas las reglas que impondrá de ahora en adelante “En todo lo bien que puedan pasar las cosas al cabo de una semana de estar juntos, creo que lo importante en la metodología es poner las cosas claras desde el principio, cuando las cosas se presentan claras en el inicio, el futbolista o todos los que participamos podemos aceptar o no aceptar, lo que nadie podrá decir es que algo de lo que está pasando nos sorprende.

“Cuando algo nos sorprende es porque es algo que no se comunicó. Nosotros estamos en ese proceso de poner las reglas de juego en claro, y obviamente invitar a los jugadores a participar de las mismas”, agregó.

CAUTIVADO

Después de días de trabajo, contando los que pudo tener en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y, ante el cuestionamiento puntual de a quién considera listo para brincar el charco, Martino se decantó por el americanista Edson Álvarez.

“Creo que hay varios de los futbolistas, yo tampoco he convivido y he tenido a todos a lo mejor; incluso, ni siquiera en la convocatoria local he tenido a todos los que me hubiera gustado tener, por lo menos hemos decidido por unos, y no por otros.

“Si tuviera que arriesgar un nombre, y elegir, y decir que este jugador está listo, sí creo que Edson Álvarez es el indicado, ya tiene una experiencia mundialista, es titular indiscutido en un club tan importante como es el América, es un futbolista que da opciones como central, como volante central, desde mi punto de vista él está ya preparado. Carlos (Rodríguez) va en ese camino, pero le falta consolidación en su club y también en la Selección”.

‘MIENTE EL PORTO’

El estratega de la escuadra verde se volvió a referir al caso de Jesús Manuel Corona, y no tuvo empacho en aseverar que se incurrió en una falta, sobre todo porque el club del Tecatito, el FC Porto, quiso enmendar la falta del atacante, y en ese proceso estaría incurriendo en inconsistencias respecto al tema.

“A mí lo que más me interesa es hablar con el jugador (Corona). Con el representante podría hablar sin ningún problema, pero no he hablado. Acá en definitiva lo que pensamos nosotros es que al que no hay que perjudicar es al jugador.

“Hacer referencia a todo lo que pasó, estas cuestiones que aparecieron ahora. No quiero decir que son mentiras, pero son mentiras. Después todo lo demás, seguramente con el paso del tiempo lo hablaremos con el jugador, que es lo que me interesa a mí”, atajó el pampero.

Sobre la misma línea, afirmó que no habrá sanciones futuras, a pesar de que Corona no acudió al llamado. “No hay ninguna consecuencia futura, pero me gustaría que sean sinceros. Yo cuento la verdad”, finalizó.