Busca a Telemundo

Ernesto Laguardia toca las puertas de Telemundo para sumarse al matutino Un nuevo día y es que para el presentador mexicano, estar en ese matutino es uno de sus objetivos profesionales, debido a que se considera seguidor de la revista conducida por Adamari López.

“Me encantaría estar ahí, la verdad soy seguidor de ese programa; supe que cambiaran de productor y de conductor, por eso es que alzo la mano porque de verdad muero por regresar a los matutinos, pero a uno que me llene y ese es el que siento que lo haría en todos los sentidos, porque es un programa con un excelente contenido y la vibra se ve increíble”.

El conductor señala que él ya tuvo la iniciativa de buscar a las personas de Telemundo, para hacer casting.

“Pues ellos no me han buscado, pero yo ya los busqué a ellos; siento que son el programa de revista número uno y de verdad que me encantaría regresar a la conducción en un programa donde exista la armonía”.

El actor quien participó en la bioserie de Silvia Pinal, señaló no estar interesado en volver a conducir el programa Hoy, donde no tuvo una buena relación con sus compañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

“No, digo hace unos días fui y todo bien, pero ese capítulo ya fue y quiero hacer algo que me exija en mi carrera como conductor, por eso busco otros espacios”, concluyó.