Antes cualquier periodista ninguneaba al presidente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la utilización del término “prensa fifí” no trae consigo rencores ni odios, y añadió que es el ejercicio de su derecho de réplica, que antes no se atrevían a expresarlo porque le faltaba autoridad al jefe del Ejecutivo federal.

“Y no hay rencores, no hay odios, es ventilar las cosas. Es el ejercicio de nuestro derecho de réplica, antes como no tenía autoridad moral el gobernante, no tenía autoridad política, si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política, cualquier periodista lo ninguneaba y no podía responder porque le sacaban sus asuntitos”, aseveró.

Añadió que, a diferencia, “yo tengo autoridad moral, entonces, por eso cuando estoy viendo que hay una actitud tendenciosa de la prensa, porque eso no tiene nada que ver con la polarización, siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí”.

Rechazó haber inventado el término de “fifí”, y recordó que así se les llamaba a quienes se opusieron a Francisco I. Madero, y definió lo que significa la palabra: “Había toda una prensa que apoyaba esas posturas. ¿Qué son los fifí? Fantoches, sabelotodo, hipócritas, doble cara, eso son”.

“Pero además, si es prensa fifí y si es conservadora y si hace cuestionamientos sin ton ni son, tiene derecho, es garantizar al derecho a disentir”.