AMLO también pedirá Francia y EU se disculpen

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que también va a solicitar que los Gobiernos de Francia y Estados Unidos ofrezcan disculpas a México por las intervenciones y agresiones que ocasionaron al país, en diversas invasiones que encabezaron, pero primero es lo de España, con quien destacó que no quiere iniciar una confrontación diplomática.

—En este tenor de la reconciliación, entonces, si está pidiendo una disculpa a España, ¿también pediría una disculpa a Francia?, ¿también pediría una disculpa al gobierno de Estados Unidos? ¿Ya envió cartas a estos gobiernos?

—No, es que estamos haciendo esto primero porque son 500 años. Ayer estuvimos en Centla, Tabasco, porque ahí se llevó a cabo la primera batalla, ahí inicia lo que algunos llaman conquista, otros llaman ocupación, invasión”, respondió.

El primer mandatario dejó en claro que con esta petición al gobierno de España no pretende la confrontación ni poner en riesgo la relación bilateral.

“No en el afán de encono, sino buscando que todo esto que se mantiene como corrientes subterráneas, salga a la superficie, que todos podamos pedir perdón y reconciliarnos”.

El gobierno español ya expresó su rotuno no a la petición de López Obrador. Además, se difundió que existe un Tratado vigente desde 1836 entre México y España, en el que se establece el “total olvido de lo pasado”, que significa el verdadero perdón entre ambos países

Por otra parte, El Vaticano recordó este martes, a través de su vocero, que el Papa ya pidió perdón por los trágicos acontecimientos durante la Conquista de América.

López Obrador fue cuestionado durante su conferencia de prensa respecto de si participará o no en los festejos por los 500 años de la fundación de Veracruz, el próximo 2021 de abril, a lo que respondió:

“No puedo participar en un festejo, como jefe del Estado Mexicano, hasta que no resolvamos este asunto. Desde luego todos los mexicanos somos libres, pero yo represento al Estado Mexicano y no puedo participar en festejos, en estas fechas, en tanto no aclaremos lo fundamental y se llegue a un acuerdo de reconciliación”, sostuvo.

El primer mandatario puntualizó que su gobierno en ningún momento dio a conocer las cartas enviadas. “Y no lo vamos a hacer hasta que se considere prudente por respeto al Gobierno español y por respeto al Papa Francisco”.