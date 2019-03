Se disculpa con Itati Cantoral

Una de las personas que señaló su inconformidad por que Itatí Cantoral fuera la protagonista de la serie de la diva, fue Sylvia Pasquel, quien en su momento reveló que no tenía parecido a su madre. Itatí habló con el equipo de Diario BASTA! y señaló que Sylvia Pasquel la buscó hace unos días para retractarse de lo que dijo.

“Me mandó un mensaje hace unos días, donde me escribió para felicitarme por la manera en cómo le doy vida a su madre y me felicitó por mi trabajo porque me comentó que le he hecho recordar muchos momentos que como familia vivieron y eso para mí es un logro, porque ustedes recordarán que ella dijo que no me parecía a su mamá, pero al ver mi trabajo cambió de opinión y me felicitó”.

Itatí recalca que este tipo de comentarios son pruebas de que con la diección de Carla Estrada, logró interpretar de una manera digna a Silvia Pinal, debido a que en su momento recibió muchas críticas negativas por el tema de que no se parecía físicamente a nuestra última diva en México.

“Cuando Silvia dijo eso de mí, no la critiqué porque un hijo siempre va a querer homenajear a su mamá, pero ayer textualmente me felicitó y eso habla de que a la mujer que en su momento no al convencí, lo hice. Silvia Pinal es un gran personaje y para mí fue un gran reto hacer este proyecto, porque muchos me criticaban que no lo haría bien, que no había parecido con mi querida Silvia Pinal; sin embargo, hoy te pudo decir que me siento satisfecha”, dijo.