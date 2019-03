Prensa fifí, cómplice de corruptos

De nueva cuenta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó que sus dichos constantemente contra la prensa, llamándola conservadora o fifí, podría ser una causa más del incremento de los ataques a reporteros y medios en el país.

Durante su conferencia de prensa mañanera, López Obrador ratificó que él no puede dejar de ejercer su derecho de réplica ante una prensa que lo critica a veces hasta con notas falsas.

“Existe una prensa fifí, no es una invención mía… existe el partido de los fifís, un partido conservador que nunca ha desaparecido, que no están de acuerdo con nosotros. Son nuestros adversarios… señalar que existe un partido y una prensa fifí es decir lo que considero real, no es una invención”, dijo.

López Obrador consideró que existe una campaña de prensa fifí dedicada desde los propietarios y directores de medios a calumniarlo todos los días como sistema, a través de una línea editorial, no surgida del pensamiento de cada periodista o analista sino desde la consigna del director, de los dueños de los medios.

Respecto al Programa de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el mandatario reconoció que hay fallas en su aplicación, lo que señaló que ya se está trabajando para subsanarlas.

En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que se implementarán tres medidas en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, las cuales son: acciones urgentes, tecnológicas y físicas, y preventivas.

Encinas Rodríguez reconoció que las acciones del mecanismo son de reacción y no prevención, e informó que existe una empresa privada que otorga las medidas de protección.

Dijo que además se analizan instrumentos que permitan identificar situaciones de riesgo y se evitan al máximo las medidas de carácter burocrático.

Agregó que a la fecha ya suman 790 los beneficiaros de esa estrategia de apoyo, de los cuales 292 son periodistas y 498 son defensores de derechos humanos.