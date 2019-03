Los acuerdos de los diputados y la CNTE

Que alguien le diga al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, que los profes que integran la CNTE, lo que menos quieren es un diálogo, ellos buscan una reforma a su modo, donde siga imperando su poderío y autonomía, donde pongan el dedo para ceder una plaza y que no sean evaluados, ni castigados; lo digo porque me consta, yo estuve en las negociaciones que se llevaron a cabo en la Secretaría de Gobernación, cuando estaba como subsecretario Luis Enrique Miranda, que por cierto, estos acuerdos ya fueron anulados por el tribunal federal, ya que dice son inconstitucionales. Chale, ni las desveladas que me di, en esas negociaciones los profes fueron más tercos que una mula, ellos solo querían su dinero en su bolsillo, la educación era para ellos solo un pretexto.

No se enojen, también hay cosas chipocludas, como la aprobación del Senado del dictamen para prohibir el matrimonio infantil, de acuerdo a los estándares internacionales en pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ojalá los congresos locales también se sumen a esta iniciativa, ya que en provincia hasta los mismos padres obligan a los menores a que se casen con tal de no seguir apoyándolos.