¡Inseguridad!

No cabe duda que la 4T no llegó a Pemex, cabe resaltar que persisten los abusos y anomalías en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, que actualmente preside el general de Brigada D.E.M. RET ARTURO VELASQUEZ BRAVO y que le heredó el general Brigadier D.E.M. EDUARDO LEÓN TRAUWITZ de la pasada administración, las cuales enumero de la siguiente manera que pueden ser consultados por medio del INAI: 1.- No cuentan con un plan estratégico alineado con el modelo de negocios de Pemex, ni mucho menos informes de las órdenes que giran sin acuerdos y rúbricas, deberían de saber que eso es omisión como servidores públicos, las auditorías han sido contaminadas y manipuladas, porque a pesar de los resultados no se ha inhabilitado a ningún servidor público por tantas omisiones e incumplimiento a la normatividad de PEMEX… 2.-Los servicios que brinda la Subdirección son inoperantes ante la falta de personal y vehículos poniendo en riesgo a los agentes, ya que las agresiones han aumentado… 3.-Hasta el momento no se han brindado los uniformes, pueden preguntar a los agentes los cuatro años que llevan sin uniformes, botas y fornituras… 4.- Yo no comprendo por qué no se respetan las jornadas de Pemex, por qué si los militares son muy estrictos y disciplinados, por qué abusan de su calidad de gerentes… Habrá más.