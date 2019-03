Frenó Pemex en Tabasco a las energías limpias

El poderío de Pemex durante más de cuatro décadas impidió que en Tabasco progresaran los proyectos de energías limpias, como la eólica y la solar, principalmente.

El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Tabasco, Ernesto Moreno Corzo, dijo que Pemex con sus grandes inversiones inhibía a compañías que intentaban entrar al estado con proyectos de energías renovables no contaminantes no pegaran en Tabasco, además de que no había inversionistas locales.

En entrevista con Grupo Cantón en el marco de la ‘1era Expo Congreso de Energías Renovables y Cuidados del Medio Ambiente’, dijo que antes Pemex era el ‘boom’ en Tabasco, lo que no permitía a las compañías de otras tecnologías entrar, porque Pemex tenía ocupado el sector energético.

“Pero ahorita que dejó Pemex de ser la gran empresa, hoy hay empresas que se dedican a la generación eléctrica solar que han empezado a llegar”, indicó.

Aunque reconoció que aún es caro instalar energías limpias, señaló que a la larga la inversión es redituable, y que de cinco a seis años se abaratará su uso.

Respecto al Congreso, dijo que el objetivo es promocionar las energías renovables, como una forma de frenar la contaminación, y que los hogares y empresas tengan una opción más barata.