DalasReview vs Dama G

CAÍSTE EN LA RED

YOAB

El debate más caliente de los últimos días, la “batalla” entre dos de los youtubers más polémicos de habla hispana, Dalas contra Dama G. Pero, ¿que desató todo este altercado? Bueno, simplemente fue una video reacción. Dalas es abiertamente ateo y sus fans le pidieron que reaccionara a un video de Dama G llamado “Dios NO EXISTE”, él lo hizo y no compartió la opinión de la mexicana en algunos puntos, cosa que a ella no le pareció y comenzó a provocar al español por redes sociales. Como muchos ya deben saber, provocar a Dalas tiene consecuencias; no es del tipo de persona que deja pasar a los que se meten con él. Ya siendo costumbre, invitó a Dama G a un debate en vivo y ella aceptó gustosa. El encuentro fue a dos de tres caídas sin límite de tiempo, no hubo tiempo de analizar los argumentos cuando Dama G se fue a la yugular llamándolo de todo y Dalas no sabía de dónde le llovían los golpes, su cara de asombro lo decía todo. Atacó con sus mejores movidas pero no contaba con que Dama G no estaba sola, la batalla se volvió un “dos contra uno” cuando apareció el irreverente novio, Lonrot. Con casi una hora de duración la “pelea” fue exhaustiva, ambos contendientes quedaron tendidos en la lona. Este directo quedará para la historia como uno de los más difíciles que los dos han enfrentado. Dalas formalmente la ha denunciado por calumnias, no sabemos si procederá o no, pero al final del día, los verdaderos jueces son ustedes.

¿Pautips prepotente?

La popular youtuber Paula Galindo, mejor conocida como Pautips está en el ojo de huracán desde que se difundió un video donde ignora por completo a sus fans. Esto generó mucha molestia entre las filas de su comunidad; comenzaron los ya clásicos ataques, los más fieles seguidores se volvieron sus más crueles haters. Comentarios en sus redes sociales sobre su falta de humildad salieron a borbotones. Ella les respondió muy tranquila y sin perder el control, deseándoles suerte y muchas bendiciones. No nos toca juzgar la actitud en persona de la colombiana y no justificamos el hate, solo que nunca es bueno olvidar quién te hizo y a quién le debes tu estatus. También recordemos que las figuras públicas son humanos y tienen buenos y malos días, como cualquiera. Esperemos pase pronto este mal trago y se concentre en dar contenido a su audiencia, que es lo que hace mejor.