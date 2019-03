Los batearon de Miembros al aire debido a que el focus (encuesta que se le hace a televidentes) no les favoreció. Sí, Leonardo García y Mauricio Garza NO pasaron tal focus (el público opina que no aportan) y por ende han sido retirados del programa. En su lugar entran Eduardo Santamaría y Paul Stanley.

Y SU FOTO, ¿CUÁNDO LA VUELVEN A COLOCAR?

Verónica Castro está de regreso en Televisa (compañía que le cerró sus puertas durante todo el pasado sexenio presidencial). Si usted ayer sintonizó Pequeños Gigantes habrá notado que ella es jueza de honor ahí. También si ha sintonizado recientemente la programación de Televisa se habrá dado cuenta que los conductores, periodistas y reporteros que todavía en diciembre del año pasado tenían prohibido mencionar a Verónica Castro, ahora hablan de ella sin titubeo alguno. Lo anterior me hace preguntar cuándo Televisa volverá a poner la emblemática foto de Verónica Castro que alguien mandó a quitar de la entrada del Centro de Producción (el edificio más importante de Televisa San Ángel). Es hora de que ese retrato se vuelva a colgar.

¡QUE EXIJA LA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO!

Hacía muuuuuucho que no veía Enamorándonos, pero la semana pasada me tocó mirarlo debido a la visita que le hice a alguien –que convalece en su casa tras una operación– y lo tenía sintonizado. ¡El programa está cambiadísimo! Del Enamorándonos que yo recuerdo poco queda. Entre las hartas modificaciones que vi, dos captaron mi atención: una es que Ana Elisa ya no es amorosa sino consejera sentimental. La otra es su nariz. Y es que la joven modificó su espantosa nariz de manopla, ¡por una horrible nariz exageradamente respingada! Lo más probable es que la rinoplastia (cirugía) le haya salido de a grapa, pero en el remoto caso que la haya pagado, ¡que exija la devolución de su dinero por ese acto tan vil y atroz!

Ana Elisa está soñada con Steve, ¡este flechado le fascina aunque a Osky no le agrade la idea! 🙌 Mira todo lo que pasó: https://t.co/VYCMks41F2#Enamorándonos pic.twitter.com/Mq0yUR0mUi — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) March 21, 2019

________________________________________________________________________________________________________

HERROREZ

El viernes en su programa radiofónico, Shanik Berman dijo “cuando Vicente Fox fue presidente de México adoptó cuatro hijos”. ¡¡¡¡Falso!!!! Él adoptó a Ana Cristina, Paulina, Vicente y Rodrigo Fox de la Concha muchos años antes de ocupar la presidencia.

________________________________________________________________________________________________________

En la columna que Andrea Escalona ezcrive para Diario BASTA encontré varios errores. Mire:

Lo correcto es: varios, llenó, más, Los Ángeles y Mazatlán.

¡BURRA!

________________________________________________________________________________________________________

¡Por hoy BASTA! Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. A nuestros artesanos NO les regatees.