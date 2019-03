Se terminó para Rob…

Ciudad de México.– Junto a Julian Edelman y Tom Brady, pudo armar un tridente de ensueño, porque el talento en conjunción sirvió para levantar títulos de la NFL.

Rob Gronkowski apenas el pasado 3 de febrero, durante la disputa del Super Bowl LIII entre los New England Patriots y Los Angeles Rams, en el Mercedes Benz Stadium, demostró que es un tipo hecho y confeccionado para las grandes citas.

Y es que ante un juego tan cerrado, con las defensivas destacándose para debilitar a los ataques, en el escenario siempre hizo falta un tipo que cambiara el rumbo, y entonces apareció Gronk.

El ala cerrada de los Pats regaló al menos tres jugadas grandes, atrapando pases claves y, después del anuncio de ayer, esa estampa tendrá que guardarse para la posteridad, pues él no va más con el equipo de Foxborough, aunque su último recuerdo será un trofeo Vince Lombardi más para su Bio File. Uno de los mejores en su posición dice adiós a las canchas.

Rob, de 29 años, publicó en Instagram una fotografía de él levantando el Super Tazón que consiguió con Nueva Inglaterra hace poco más de un mes, y de paso regaló unas emotivas líneas de despedida.

“Todo empezó cuando tenía 20 años y en el Draft de la NFL mis sueños se hicieron realidad. Ahora estoy aquí, a punto de cumplir 30 en unos meses, y tengo que tomar una decisión que es la más importante de mi vida hasta ahora.

“Hoy me retiro del futbol americano. Estoy muy agradecido con la oportunidad que me dieron el señor (Robert) Kraft, y el entrenador (Bill) Belichick, cuando draftearon mi ‘tontería’ en 2010. Mis experiencias de vida en los últimos nueve años han sido asombrosas tanto dentro como fuera de la cancha. La gente que he conocido, las relaciones que he construido, los Campeonatos de los que he sido parte”, agregó, y está claro que se dio un buen tiempo para escribir este largo discurso que pudo presentar al otro Gronkowski, al más humano, a uno auténtico.

“Sólo quiero agradecer a toda la organización de los New England Patriots por cada oportunidad que me dieron. He aprendido los grandes valores de la vida que puedo aplicar en mi vida personal. Gracias a toda la Nación Patriota alrededor del mundo por el increíble apoyo desde que he sido parte de esta organización de primera clase. Gracias a todos por aceptarme como soy, y la dedicación que le he puesto a mi trabajo para ser el mejor jugador que podía ser”.