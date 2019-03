La Diva del Soul, llegó

Después de haber realizado una larga trayectoria en obras musicales por toda Latinoamérica, la guapa venezolana Marger, viene a México a presentar su nuevo material Inmortal, el cual está enclavado en el soul. En exclusiva para Grupo Cantón la artista radicada en Miami compartió los detalles de su próxima presentación en la CDMX, en el Fat Crow de Antara, Polanco.

“Acabo de sacar mi disco Inmortal, el álbum digital tiene 10 canciones de soul, cinco son temas originales que yo escribí y los restantes son temas clásicos. Estoy organizando mi show en el Fat Crow Antara, estaré el 27 de marzo… el sencillo que estoy promocionando se llama Al fin, es un tema que habla de que al fin encontré al amor, encontré lo que tanto había soñado. El material se grabó en Tennessee, en la cuna del blues y del soul”.

Marger se considera una cantante que disfruta lo que hace. “Yo soy un alma llanera, soy un alma libre, me encanta viajar, he vivido en México, Argentina y Miami. Todos los artistas somos así, no podemos estar mucho tiempo en un solo lugar. Me gustaría cantar en Las Vegas, cantando mi música en español y también en inglés. Mi música es soul en español, me dicen La Diva del Soul en Español, así me bautizaron desde que hice un espectáculo que se llamaba Las divas del soul en Miami”.

La venezolana creció oyendo música gracias a sus abuelos. “Me fui nutriendo de la música en la casa de mis abuelos en Venezuela, a los 14 años empecé a componer mis canciones, empezaron a sonar mis temas en la radio, era conocida solo en el ámbito local, pero yo me decidí a comerme el mundo y empecé a hacer casting, hasta que me vine a México a trabajar a los 19 años en el musical Fama”, recordó.

Han pasado muchas cosas; la mejor, que ella creció como artista…