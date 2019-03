Gobernadores deben atender búsqueda

En la ceremonia de reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a todos los 32 gobernadores a que en un plazo de máximo 6 meses instalen sus propias comisiones y se utilicen todos los recursos necesarios para la identificación de más de 26 mil cuerpos que hay en anfiteatros, que son parte de los 40 mil desaparecidos en los últimos 6 años.

“No sólo es asunto de una Comisión, sino es una responsabilidad de Estado, es decir, todas las instituciones, todo el gobierno, ese es el compromiso. Que no falten los recursos, no hay límite presupuestal y no hay techo financiero”, aseveró AMLO.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde acudieron algunos gobernadores de las entidades (el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca no estuvo, pese a ser la entidad con más desaparecidos), Obrador dijo es perar que en poco tiempo se va a replicar este Sistema en las entidades federativas, con el apoyo de los mandatarios.

“Los gobernadores, estoy seguro, van a cumplir, espero a más tardar en septiembre tengamos ya las 32 comisiones de búsqueda”, explicó.