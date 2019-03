Geraldine Bazán comparte foto con kilos de más

Geraldine Bazán no se avergüenza de su pasado, pues compartió en su cuenta de Instagram una antigua fotografía y se dice orgullosa de los kilos de más que tenía.

La actriz posteó una foto comparativa de su aspecto y escribió un mensaje en que el asegura que no siente vergüenza de cómo lucía entonces, cuando no cuidaba su alimentación y su look no le favorecía.

Aplaudió el hecho de su cambio y alentó a hombres y a mujeres a esforzarse, pues con discplina todo cambio es posible.

La actriz ha dicho que no se arrepiente de haber ventilado detalles de la separación con Gabriel Soto, pues lo consideró necesario. Ahora disfruta del amor junto al actor argentino Santiago Ramundo