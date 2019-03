Es víctima de fraude

La primera actriz Patricia Reyes Spíndola platicó en exclusiva para Grupo Cantón que una empresa de seguros la defraudó.

“No se valen los abusos de los seguros, mi mamá (Martha Reyes Spíndola) tiene el seguro de AXA México hace más de 25 años, mi mamá tiene 92 años. En estos casi 30 años de que tiene el seguro lo hemos ocupado una sola vez hace 20 años, cuando mi mamá se trató de cáncer, desde ese día nunca lo volvimos a ocupar”.

Continuó: “Pero hace unos 15 días mi mamá se volvió a poner mal por una subida de presión, entramos de urgencia al hospital, la presión le descompuso el riñón y varias partes del cuerpo. Entonces, metí su seguro amplio que tengo con AXA México, lo acabo de pagar en febrero, me costó 310 mil pesos, cuando entramos al hospital me pusieron muchos peros y hasta la fecha no me han regresado ni un centavo.Acabo de pagarles los 300 mil pesos y ahora quieren que les dé otros 100 mil pesos más, que porque es otro evento”, dijo.