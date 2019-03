Sylvia Pasquel apaga el fuego

Luego de que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, llamara hipócritas y arpías a algunos miembros de su familia y tras la serie de videos que ha lanzado en contra de su sobrina Michelle Salas y su tía Sylvia Pasquel, esta última utilizó sus redes sociales para poner punto final a los ataques de Frida.

A través de un comunicado de prensa la primogénita de Silvia Pinal declaró lo siguiente: “Estoy consciente que pertenezco a una familia pública que es conocida, no nada más en México… Hemos estado muchas veces expuestos a compartir con ustedes los momentos importantes de nuestra vida y pues también los momentos difíciles; sin embargo, quiero expresarles que como cualquier familia tenemos nuestras diferencias y nos pasan cosas, lo más importante, creo, es dejar un legado de amor en cada uno de nosotros”, comentó.

Así mismo, Pasquel dijo que hay temas que solo se tratan en familia, dejando en claro que nunca hablará mal de alguno de ellos. “Hay temas que vamos a poder compartir con ustedes, pero hay otros temas que creo deben tratarse en la intimidad de nuestra familia. Por mi parte, quiero decirles que me siento muy orgullosa de pertenecer a una familia de artistas y decirles también que amo y que valoro y respeto a cada uno de los miembros de mi familia. Yo nunca he hablado mal de mi familia y no voy a empezar a hacerlo ahora”, finalizó.